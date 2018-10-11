Кредитный портфель экспортеров Россельхозбанка достиг 460 млрд рублей

Кредитный портфель клиентов-экспортеров АО "Россельхозбанк" увеличился с начала 2018 года на 18,5% и достиг 460 млрд рублей, из них 142,7 млрд рублей приходится на экспортеров продукции АПК. Об этом сообщил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов в ходе 20-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2018". Организатор мероприятия — министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Россельхозбанк является главным финансовым партнером российских аграриев, в том числе кредитует участников внешнеэкономической деятельности. Обладая значительными компетенциями в сфере АПК, банк оказывает сельхозтоваропроизводителям экспертную и консультационную поддержку, что позволяет оптимизировать условия заключения кредитных сделок с получением финансовой государственной поддержки на наилучших для клиента условиях. С начала года РСХБ направил на развитие агропромышленного комплекса страны свыше 786 млрд рублей.

"Россия ставит перед собой масштабные цели — наращивание экспортного потенциала, повышение экономической эффективности сельхозпроизводителей и качества их продукции. Россельхозбанк готов идти с клиентами на международные рынки. Уже сейчас доля клиентов-экспортеров в общем портфеле банка превышает 21%. За девять месяцев 2018 г. мы предоставили экспортным предприятиям свыше 245 млрд руб., из них 80,6 млрд руб. — экспортерам сельхозпродукции. В планах банка — наращивать объемы кредитования экспортно ориентированных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий", — отметил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

Россельхозбанк как главный финансовый партнер российских аграриев ежегодно выступает генеральным спонсором выставки "Золотая осень". В этом году на мероприятии топ-менеджмент РСХБ проведет рабочие встречи с руководителями российских регионов, а также заключит ряд соглашений, предусматривающих реализацию крупных инвестиционных проектов.