По факту крушения корабля "Союз МС-10" на Байконуре возбуждено уголовное дело

В четверг, 11 октября, в связи с крушением пилотируемого корабля "Союз МС-10" Следственный отдел (на правах управления) СК РФ на комплексе "Байконур" возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба"). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.
Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
По сообщению пресс-службы СК РФ, на начальной стадии полета корабля, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей 2 ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. В результате корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.
Как сообщалось ранее, капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись. Их жизням ничто не угрожает. Сейчас с космонавтами работают медики.
В пресс-службе СК РФ также сообщили, что для расследования уголовного дела создана следственная группа. Следователи осматривают стартовый комплекс, изымают документацию. Следственным путем устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация.
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны