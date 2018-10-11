По факту крушения корабля "Союз МС-10" на Байконуре возбуждено уголовное дело

В четверг, 11 октября, в связи с крушением пилотируемого корабля "Союз МС-10" Следственный отдел (на правах управления) СК РФ на комплексе "Байконур" возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба"). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По сообщению пресс-службы СК РФ, на начальной стадии полета корабля, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей 2 ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. В результате корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.

Как сообщалось ранее, капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись. Их жизням ничто не угрожает. Сейчас с космонавтами работают медики.

В пресс-службе СК РФ также сообщили, что для расследования уголовного дела создана следственная группа. Следователи осматривают стартовый комплекс, изымают документацию. Следственным путем устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация.