Названа предварительная причина аварии при старте "Союза-ФГ"

Один из блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, что, возможно, и привело к аварии, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.
"На первой ступени четыре блока, их еще называют боковыми. Они работают две минуты. По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени", — пояснил один из собеседников агентства.
Другой источник подтвердил эту информацию: "По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давления в баках наддува второй ступени".
По его словам, автоматика могла расценить этот сбой как критический и мгновенно привести в действие систему аварийного спасения, отделившую капсулу с космонавтами от аварийной ступени.
Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они аварийно приземлились в Казахстане. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас с космонавтами работают медики.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.
Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года. Источник сообщил, что Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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