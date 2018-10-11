Во время старта самарского "Союза-ФГ" произошла авария

Во время старта самарской ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", пишет РИА "Новости".
Запуск ракеты состоялся в четверг, 11 октября, в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.
Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта и, по состоянию на 11.56 мск, не возобновилась.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
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