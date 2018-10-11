Во время старта самарского "Союза-ФГ" произошла авария

Во время старта самарской ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса", пишет РИА "Новости".

Запуск ракеты состоялся в четверг, 11 октября, в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта и, по состоянию на 11.56 мск, не возобновилась.