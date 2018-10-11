Члены экипажа "Союза МС-10" чувствуют себя удовлетворительно

Экипаж "Союза МС-10" достали из капсулы с помощью техники ПЭМ-1, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", - говорится в сообщении.

Как рассказал изданию вице-премьер РФ Юрий Борисов, внеплановая ситуация, по предварительным данным, произошла при отделении первой ступени от второй.

"На 123-й секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю, - сказал Борисов. - По предварительным данным по секундам полета, это, видимо, и есть причина при отделении первой-второй ступени", - отметил он.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.