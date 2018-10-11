Экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане и вышел на связь после неудачного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"По данным службы телеметрии, аппарат с космонавтом и астронавтом уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", — сказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, авария с ракетой произошла на этапе работы второй ступени.