В Самаре за вождение в нетрезвом виде задержали игрока "Крыльев Советов" Евгения Башкирова

Ночью в воскресенье, 14 октября, в Самаре задержали игрока основного состава футбольного клуба "Крылья Советов Самара" Евгения Башкирова.

Он передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза. Об этом сообщили в соцсетях активисты "Ночного Патруля" в Самаре.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию прокомментировали следующим образом: "В Самаре задержан мужчина 1991 года рождения, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда".