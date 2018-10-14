В Самаре за вождение в нетрезвом виде задержали игрока "Крыльев Советов" Евгения Башкирова

Ночью в воскресенье, 14 октября, в Самаре задержали игрока основного состава футбольного клуба "Крылья Советов Самара" Евгения Башкирова.
Он передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза. Об этом сообщили в соцсетях активисты "Ночного Патруля" в Самаре.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию прокомментировали следующим образом: "В Самаре задержан мужчина 1991 года рождения, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда".
Последние комментарии
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!