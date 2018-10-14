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В Самаре за вождение в нетрезвом виде задержали игрока "Крыльев Советов" Евгения Башкирова При сносе гаражей на ул. Советской Армии нашли снаряд В Самаре трамвай сбил женщину с ребенком Житель Алекссевки сообщил о жестоком убийстве собак На АвтоВАЗе обнаружили незаконную криптоферму

Происшествия

В Самаре за вождение в нетрезвом виде задержали игрока "Крыльев Советов" Евгения Башкирова

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью в воскресенье, 14 октября, в Самаре задержали игрока основного состава футбольного клуба "Крылья Советов Самара" Евгения Башкирова.

Фото: Ночной патруль

Он передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза. Об этом сообщили в соцсетях активисты "Ночного Патруля" в Самаре.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области эту информацию прокомментировали следующим образом: "В Самаре задержан мужчина 1991 года рождения, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Житель Самары отпущен до суда".

Гид потребителя

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