Задержание игроков "Крыльев Советов" попало на видео

В минувшие выходные в поле зрения активистов "Ночного патруля" и правоохранителей попали сразу два игрока "Крыльев Советов". В распоряжении Волга Ньюс оказалось видео задержания спортсменов.

Напомним, Евгений Башкиров управлял каршеринговым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в организме Георгия Тигиева, ехавшего на дорогом джипе, обнаружили наркотик.