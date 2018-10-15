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Футбол Спорт

Задержание игроков "Крыльев Советов" попало на видео

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в поле зрения активистов "Ночного патруля" и правоохранителей попали сразу два игрока "Крыльев Советов". В распоряжении Волга Ньюс оказалось видео задержания спортсменов.

Напомним, Евгений Башкиров управлял каршеринговым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в организме Георгия Тигиева, ехавшего на дорогом джипе, обнаружили наркотик.

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