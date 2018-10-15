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В Хворостянском районе необходимо отремонтировать три почтовых отделения

ХВОРОСТЯНКА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе необходимо отремонтировать три отделения почтовой связи, сообщили 12 октября на выездном мероприятии комитетов Самарской губдумы по транспорту, автодорогам, информационным технологиям и связи и по местному самоуправлению.

Всего в муниципалитете работают 14 отделений почтовой связи (ОПС). Из них пять расположены в помещениях, которые находятся в собственности района. Два помещения были отремонтированы. Однако в поселке Масленниково при ремонте были недочеты, которые до сих пор не исправлены.

По словам и. о. председателя комитета по местному самоуправлению Веры Поповой, от жителей поселка поступали обращения, что в почтовом отделении нет водоснабжения и канализации.

"Мы приехали и убедились, что это так. А ведь почта после ремонта работает уже 4 года", — отметила Вера Попова.

Представители администрации района заверили, что совместно с главой поселения ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Кроме того, необходимо привести в порядок три почтовых отделения: на ст. Чагра по ул. Строительная, 2, в с. Липовка ул. Первомайская, 6 и в п. Прогресс ул. Центральная, 1а.

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