Телетрейд Групп и Ян Арт запускают новый проект в прямом эфире

Компания "Телетрейд Групп" - лицензированный российский форекс-дилер и Ян Арт - известный финансовый журналист, главный редактор портала Finversia.ru, а также практикующий трейдер с 10-летним стажем, запускают совместный проект "Арт-трейдинг".
Цель проекта - показать на практике, как работает лицензированный Форекс в России, как осуществляются частные инвестиции на международных финансовых рынках.
Став клиентом Телетрейд Групп, Ян Арт будет вести открытую торговлю на платформе TeleTrade. В рамках проекта он будет торговать на международном валютном рынке Форекс по правилам российской юрисдикции. Торговля будет идти в прямом эфире, видеоотчеты будут выкладываться в Интернет.
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Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.