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Финансы Экономика и бизнес

Телетрейд Групп и Ян Арт запускают новый проект в прямом эфире

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Телетрейд Групп" - лицензированный российский форекс-дилер и Ян Арт - известный финансовый журналист, главный редактор портала Finversia.ru, а также практикующий трейдер с 10-летним стажем, запускают совместный проект "Арт-трейдинг".

Цель проекта - показать на практике, как работает лицензированный Форекс в России, как осуществляются частные инвестиции на международных финансовых рынках.

Став клиентом Телетрейд Групп, Ян Арт будет вести открытую торговлю на платформе TeleTrade. В рамках проекта он будет торговать на международном валютном рынке Форекс по правилам российской юрисдикции. Торговля будет идти в прямом эфире, видеоотчеты будут выкладываться в Интернет.

Следите за проектом на канале Youtube, Instagram, Facebook.

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