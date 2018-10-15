Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" применят санкции к Башкирову и Тигиеву после экспертиз"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб применит возможные санкции к полузащитнику Евгению Башкирову и защитнику команды Георгию Тигиеву после получения результатов экспертиз из ГИБДД и больницы, где они проходили освидетельствование, пишет sport-express.ru.



"Запросы были сделаны в ГИБДД и в больницу, где у них брали анализы. Результат пока неизвестен, за одну ночь пока ничего не поменялось. После ответов оттуда клуб вынесет свое решение, так как мы будем понимать, что там было, — цитирует ТАСС Шляхтина. — Ничего сейчас мы комментировать не можем, поскольку на сегодняшний день нет понимания".

В то же время, начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн рассказал изданию, что результаты экспертизы в отношении Георгия Тигиева, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде, пока еще неизвестны.

"Трудно сказать, когда появятся результаты, — сказал Гольдштейн. — Пока что их нет. Экспертизу не мы проводим, это же медицинская экспертиза, медики проводят. Все будет зависеть от того, какие экспертизы они будут проводить и какой наплыв экспертиз у них идет. Ждем, пока никаких данных нет".

Напомним, в воскресенье, 14 октября, Башкиров и Тигиев были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что в крови Тигиева был обнаружен амфетамин.