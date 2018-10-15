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ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь пользователи интернет-банка могут открыть брокерский счет без посещения офиса. Далее автоматически происходит онлайн-регистрация счета клиента на Московской бирже с помощью новейшей технологии API. ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на российском рынке, кто начал ее использовать. Вся процедура занимает несколько минут, после чего клиент может сразу же перейти к торгам.

Для открытия брокерского счета все документы клиент подписывает дистанционно с помощью смс- или push-кодов, дополнительное посещение офиса не требуется. Счет открывается бесплатно. Далее у инвестора есть возможность в интернет-банке в режиме онлайн и без комиссии перевести деньги с обычного счета физического лица на брокерский счет, минимальной стартовой суммы нет. Таким образом, он получает новый удобный способ вложения накоплений.

Также через ВТБ-Онлайн можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать гарантированную доходность до 52 тысяч рублей ежегодно за счет налогового вычета от государства.

После прохождения всех процедур клиенту необходимо установить приложение "ВТБ Мои Инвестиции", которое предоставит ему доступ почти к 3,5 тысячам инвестиционных инструментов, аналитическим материалам, готовым инвестиционным идеям и актуальной новостной ленте.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: "Диджитализация и развитие цифровых ресурсов являются одними из ключевых трендов в индустрии инвестиций. С развитием онлайн-сервисов вкладывать деньги стало удобнее, понятнее и проще. Это способствует росту интереса клиентов к инвестиционным продуктам. Предоставление полного комплекса услуг и качественного сервиса для самого широкого круга инвесторов без посещения офиса является для нас ключевым этапом в реализации диджитал-стратегии бизнеса. Уверен, пользователи по достоинству оценят новые возможности и преимущества инвестиционных онлайн-сервисов ВТБ".

"Мы видим, что клиенты все чаще решают в онлайн-каналах вопросы по вложению накоплений. С начала года пользователи ВТБ-Онлайн открыли депозитов и накопительных счетов на 1 трлн рублей. Запуск дистанционного открытия брокерского счета означает, что у наших клиентов появляется еще один выгодный способ вложения денег. Мы видим большой потенциал в развитии инвестиционного направления, в ближайшее время планируем предоставить возможность открыть брокерский счёт и в мобильном банке", — отметил Иван Пятков, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

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