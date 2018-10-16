В СУ СК возобновили следствие по делу тольяттинских полицейских, подозреваемых во взяточничестве

На минувшей неделе во 2-м отделе по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области после неудачной попытки направить дело в суд возобновилось предварительное следствие по делу тольяттинских полицейских, подозреваемых в получении взятки.

Напомним, летом прошлого года сотрудники УФСБ задержали сотрудника Автозаводского райотдела полиции Динара Шайдуллова при получении 50 тыс. руб. за невозбуждение уголовного дела по факту сбыта запрещенных веществ.

Мужчина был осужден условно, так как, содействуя следствию, дал показания против коллег из Центрального райотдела полиции, заявив, что взятка предназначалась им. Те в свою очередь, чтобы выйти из следственного изолятора, заявили, что пошли на нарушение закона по распоряжению своего начальника Владимира Шапшова, занимавшего должность начальника уголовного розыска. В результате последнему предъявили обвинение в получении взятки.

Уголовное дело было возращено из областной прокуратуры, куда его направили на утверждение обвинения. Одновременно адвокат обвиняемого Шапшова подал жалобу на необъективное расследование. Заместитель прокурора области Алексей Павлов, согласившись с доводами защиты, удовлетворил ходатайство адвоката Василия Гурко, доказывающего, что его подзащитного Шапшова оговорили.

Прокуратура вернула следователю дело начальника угрозыска Центрального района Тольятти На минувшей неделе прокуратура, не утвердив обвинительного заключения, вернула в следственный отдел №2 по расследованию особо важных дел регионального СУ СК уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска Центрального райотдела полиции Владимира Шапшова, которого обвиняют во взяточничестве.

"У следствия нет и не было доказательств против моего подзащитного Шапшова, кроме показаний его подчиненных Тарасенко и Канбарова, — заявил корреспонденту издания адвокат Василий Гурко. — Следствием не установлено ни факта наличия договоренностей Шапшова с Уваровым на получение взятки, ни самого факта получения денежных средств Шапшовым от Уварова или через посредников. Зато достоверно установлено, кто задерживал Уварова, кто доставлял его в ОП № 24 и вел с ним переговоры о получении взятки".

По словам Гурко, Тарасенко и Канбаров заключили досудебное соглашение со следствием и в итоге, обвинение Шапшова помогло его подчиненному Канбарову снять с себя обвинение в получении взятки, и его теперь обвиняют только в превышении должностных полномочий. Тарасенко же теперь обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с Шапшовым и Атауловым.

Но в деле имеются несколько показаний потерпевшего Уварова, в которых он подробно описывает кто и при каких обстоятельствах вел с ним переговоры о взятке: "Тарасенко мне сказал: "Ну что, как будем решать, Сергей?.. Ты взрослый парень, подумай, что нужно от тебя". Я понял, что речь идет о взятке: "Сколько нужно?". Тарасенко сказал: "Нужно 150 тысяч рублей". Я сказал, что у меня такой суммы нет, есть только 75 тысяч… Канбаров пояснил, что все (мобильник и водительские права. — Прим. Волга Ньюс) мне вернет после передачи ему денежных средств".

"Посмотрим, учтет ли следствие наши доводы, но боюсь, что будет как в деле Екатерины Пузиковой, когда самарские следователи не прислушались даже к словам заместителя генерального прокурора, — комментирует ситуацию Гурко. — И следствие ничего дорасследовать не станет, а попросту станет продавливать дело в суд".