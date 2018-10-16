В СУ СК возобновили следствие по делу тольяттинских полицейских, подозреваемых во взяточничестве

На минувшей неделе во 2-м отделе по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области после неудачной попытки направить дело в суд возобновилось предварительное следствие по делу тольяттинских полицейских, подозреваемых в получении взятки.
Напомним, летом прошлого года сотрудники УФСБ задержали сотрудника Автозаводского райотдела полиции Динара Шайдуллова при получении 50 тыс. руб. за невозбуждение уголовного дела по факту сбыта запрещенных веществ.
Мужчина был осужден условно, так как, содействуя следствию, дал показания против коллег из Центрального райотдела полиции, заявив, что взятка предназначалась им. Те в свою очередь, чтобы выйти из следственного изолятора, заявили, что пошли на нарушение закона по распоряжению своего начальника Владимира Шапшова, занимавшего должность начальника уголовного розыска. В результате последнему предъявили обвинение в получении взятки.
Уголовное дело было возращено из областной прокуратуры, куда его направили на утверждение обвинения. Одновременно адвокат обвиняемого Шапшова подал жалобу на необъективное расследование. Заместитель прокурора области Алексей Павлов, согласившись с доводами защиты, удовлетворил ходатайство адвоката Василия Гурко, доказывающего, что его подзащитного Шапшова оговорили.
"У следствия нет и не было доказательств против моего подзащитного Шапшова, кроме показаний его подчиненных Тарасенко и Канбарова, — заявил корреспонденту издания адвокат Василий Гурко. — Следствием не установлено ни факта наличия договоренностей Шапшова с Уваровым на получение взятки, ни самого факта получения денежных средств Шапшовым от Уварова или через посредников. Зато достоверно установлено, кто задерживал Уварова, кто доставлял его в ОП № 24 и вел с ним переговоры о получении взятки".
По словам Гурко, Тарасенко и Канбаров заключили досудебное соглашение со следствием и в итоге, обвинение Шапшова помогло его подчиненному Канбарову снять с себя обвинение в получении взятки, и его теперь обвиняют только в превышении должностных полномочий. Тарасенко же теперь обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору с Шапшовым и Атауловым.
Но в деле имеются несколько показаний потерпевшего Уварова, в которых он подробно описывает кто и при каких обстоятельствах вел с ним переговоры о взятке: "Тарасенко мне сказал: "Ну что, как будем решать, Сергей?.. Ты взрослый парень, подумай, что нужно от тебя". Я понял, что речь идет о взятке: "Сколько нужно?". Тарасенко сказал: "Нужно 150 тысяч рублей". Я сказал, что у меня такой суммы нет, есть только 75 тысяч… Канбаров пояснил, что все (мобильник и водительские права. — Прим. Волга Ньюс) мне вернет после передачи ему денежных средств".
"Посмотрим, учтет ли следствие наши доводы, но боюсь, что будет как в деле Екатерины Пузиковой, когда самарские следователи не прислушались даже к словам заместителя генерального прокурора, — комментирует ситуацию Гурко. — И следствие ничего дорасследовать не станет, а попросту станет продавливать дело в суд".
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .