ВТБ начинает обслуживание карт "Мир" в Республике Беларусь

ВТБ Беларусь первой из финансовых организаций республики предоставила возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.

Воспользоваться сервисом могут владельцы карт "Мир" любого российского банка. Выдача наличных в банкоматах ВТБ Беларусь осуществляется в белорусских рублях. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту. Технологическую поддержку проекта обеспечивает процессинговая компания "МультиКарта".

"Реализованный ВТБ при поддержке Национальной системы платежных карт сервис расширяет возможности использования карт "Мир" и облегчает клиентам проведение финансовых операций на территории Беларуси", — комментирует Ильнар Шаймарданов, вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях Группы ВТБ.

"Ежегодно Беларусь посещают около 200 тысяч российских туристов, среди которых немало держателей национальных платежных карт. Благодаря нашему совместному проекту с ВТБ теперь они смогут выполнять операции при помощи обычных и кобейджинговых карт "Мир" в банкоматах Группы ВТБ. До конца 2019 года мы вместе с партнерами планируем расширить сеть приема карт "Мир" как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС", — отметил Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы "Мир").

В России участниками платежной системы "Мир" являются более 300 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпущено уже более 8,5 млн карт. Их владельцам доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т. д.), проведение операций в Интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту для получения зарплат, пенсий и других социальных выплат.