Парк Металлургов после ремонта откроют 19 октября

В Самаре 19 октября откроется парк Металлургов (парк им. 50-летия Октября), сообщил в соцсетях глава Кировского района Игорь Рудаков.
"19.10.18 в 15:00 после капитального ремонта открытие парка 50-летия Октября! Приглашаем всех!", - пишет Рудаков.
Напомним, парк был закрыт на ремонт летом 2017 года. Сейчас здесь появилась новая входная группа - со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появились новая сцена и спортплощадки.
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...