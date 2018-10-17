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ЖКХ и благоустройство Общество

Парк Металлургов после ремонта откроют 19 октября

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 19 октября откроется парк Металлургов (парк им. 50-летия Октября), сообщил в соцсетях глава Кировского района Игорь Рудаков.

Фото: twitter.com/rudakov_i_a

"19.10.18 в 15:00 после капитального ремонта открытие парка 50-летия Октября! Приглашаем всех!", - пишет Рудаков.

Напомним, парк был закрыт на ремонт летом 2017 года. Сейчас здесь появилась новая входная группа - со стороны бассейна "Нептун" и со стороны ул. Ставропольской. Вокруг озера сделали ограждение, смонтировали освещение, установили новую пристань и домик для лебедей, поправили плитку. Также появились новая сцена и спортплощадки.

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