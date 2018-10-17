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Происшествия

Уволенные после жалоб в ФСБ полицейские продолжают добиваться восстановления на службе

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адвокат полицейских, рассказавших о незаконных действиях начальника сотрудникам ФСБ, добивается отмены их увольнения.

"В понедельник, 15 октября, мы подали в облсуд кассационную жалобу, в которой просим отменить апелляционное определение от 11 сентября и оставить в силе решение Исаклинского суда о восстановлении сотрудников на работе", - рассказал адвокат Павел Карташов.

Напомним, эта история началась с незаконного требования денег с шестерых полицейских в Челно-Вершинском районе.

Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов были вынуждены отдать часть своих премий, выписанных к Дню полиции, по незаконному требованию руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова.

По факту незаконного требования Расулова была зарегистрирована жалоба в ФСБ. В итоге ему вынесли приговор - признали виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Но позже в отношении жаловавшихся на начальника людей ГУ МВД России по Самарской области организовало служебную проверку. Причем, как следует из материалов судов, она была инициирована именно в связи с конфликтом с Расуловым.

Согласно материалам проверки, шестеро полицейских не должны были отдавать деньги начальнику по его незаконному требованию. А так они якобы совершили служебный проступок. Поэтому всех шестерых уволили. Есть и неофициальная версия: не каждому руководителю могут понравиться подчиненные, которые готовы "сдать" начальство сотрудникам ФСБ.

Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в их должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.

"Мы посчитали, что сотрудники полиции ни в чем не виноваты, и поддерживали их в суде", - рассказал также прокурор Челно-Вершинского района Дмитрий Абросимов.

Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.

По словам адвоката Павла Карташова, на основании этого решения суда все шестеро сотрудников были уволены с 1 октября 2018 года.

"Сейчас мы оспариваем решение облсуда о том, что полицейские совершили служебный проступок, поскольку они передавали Расулову на нужды коллектива, а он деньги присвоил", - отметил адвокат.

В ситуации также обещал помочь разобраться депутат Александр Хинштейн.

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