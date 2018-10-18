В Тольятти при падениях с разных зданий за вечер погибли два человека

В среду, 17 октября, примерно в 19:10, предположительно с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе упал мужчина в возрасте около 50 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, жильцы дома сначала услышали хлопок, а потом увидели лежащего внизу человека, вызвали "скорую". Упавший мужчина скончался. В этот же вечер, примерно в 19:50, предположительно с восьмого этажа дома по ул. Гидротехнической в Комсомольском районе, упал мужчина в возрасте около 37 лет. Пострадавший скончался. Обстоятельства каждого из трагических случаев устанавливаются.