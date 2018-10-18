Полиция: Экспертиза подтвердила, что игрок "Крыльев Советов" управлял авто пьяным

Экспертиза подтвердила, что полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров во время задержания сотрудниками ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию подтвердил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
По его словам, результаты экспертизы о состоянии защитника "Крыльев" Георгия Тигиева в полицию еще не поступали. Они могут готовиться до 10 дней.
Напомним, Башкиров был задержан при участии "Ночного патруля" в ночь на воскресенье, 14 октября, за рулем каршерингового авто. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза.
Тигиев был задержан в тот же день за рулем дорогой иномарки. Якобы при освидетельствовании в его организме обнаружили наркотик. По данным активистов "Ночного патруля", при оформлении правонарушения футболист нецензурно выражался и угрожал своими связями.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))