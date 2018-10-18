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Футбол Спорт

Полиция: Экспертиза подтвердила, что игрок "Крыльев Советов" управлял авто пьяным

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертиза подтвердила, что полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров во время задержания сотрудниками ГИБДД находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию подтвердил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Фото: Ночной патруль

По его словам, результаты экспертизы о состоянии защитника "Крыльев" Георгия Тигиева в полицию еще не поступали. Они могут готовиться до 10 дней.

Напомним, Башкиров был задержан при участии "Ночного патруля" в ночь на воскресенье, 14 октября, за рулем каршерингового авто. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза.

Тигиев был задержан в тот же день за рулем дорогой иномарки. Якобы при освидетельствовании в его организме обнаружили наркотик. По данным активистов "Ночного патруля", при оформлении правонарушения футболист нецензурно выражался и угрожал своими связями.

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