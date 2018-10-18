Кинель вышел в финал V конкурса муниципальных стратегий 2018

В рамках Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего" проводится V конкурс муниципальных стратегий 2018 (КМС-2018).

Цели проведения - стимулирование и развитие механизмов стратегического планирования согласно положениям федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", распространение опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявление новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов с населением не более 300 тыс. человек.

Финал и торжественная церемония награждения победителя и финалистов КМС-2018 пройдут в Санкт-Петербурге в рамках общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего" 22 октября.

В настоящее время в рамках подготовки к финалу всероссийского конкурса муниципальных стратегий проходит онлайн-голосование. Представлены семь финалистов в главной номинации "Лучшая муниципальная стратегия 2018", один из них - городской округ Кинель (Самарская область).

Кинель также стал победителем в номинации "Самый открытый процесс разработки стратегии".

Онлайн-голосование проводится на сайте Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".



