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Экономика и бизнес

Как привлечь спонсоров и построить с ними партнерские отношения

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10-11 ноября в Самаре пройдет семинар по привлечению спонсоров и партнеров на мероприятия.

Участники семинара научатся выстраивать системную работу по привлечению и удержанию спонсоров и партнеров своих событий, вести переговоры, разрабатывать спонсорские интеграции, составлять профессиональную отчетность.

Двухдневный семинар будет полезен организаторам мероприятий, сотрудникам рекламных, PR- и event-агентств, представителям конгресс-холлов, клубов, отелей и других площадок.

Ведущая семинара - Евгения Мальцева, директор и основатель компании Sponsor Consulting, член ESA (Европейской спонсорской ассоциации), член жюри ESA AWARDS (главная премия в области спонсорства в Европе), эксперт премии событийного маркетинга bema!, член РАСО, консультант российских и международных проектов, один из ключевых спикеров ежегодной конференции об организации и продвижении открытых мероприятий SOLD OUT.

Первый день работы будет посвящен теоретической части. Участники обсудят методики анализа спонсорского события, разработку спонсорских материалов и способы, с помощью которых компании выбирают мероприятия для спонсорства. Будут рассмотрены вопросы фандрайзинговой стратегии, переговоров со спонсорами и составления финальной отчетности.

Во второй день участников ждет практическая работа в группах. Под руководством эксперта группы должны будут на реальных кейсах разработать позиционирование мероприятия, спонсорское предложение и отчетность.

Посмотреть подробную программу и приобрести билеты можно на сайте http://yellowrockets.com/181110-sponsorship/.

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