Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу

В пятницу, 19 октября, в Промышленном райсуде был оглашен приговор по делу о поджогах автомобилей, в которых обвинялись самарский бизнесмен Алексей Солдатов и Владимир Билеко.
"Наш подзащитный получил 14 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а Билеко, выступавший в роли исполнителя порчи чужого имущества, - 6 месяцев аналогичного наказания", — сообщил адвокат осужденного Владимир Рахманов.
Напомним, в марте этого года Солдатов был арестован по обвинению в убийстве своей жены, совершенном в 2009 году. Также мужчине по заявлению его бывшей бизнес-партнерши Елены Андреевой пытались вменить мошенничество в особо крупном размере. К тому же ныне осужденный Билеко дал показания, что поджигал автомобили по заказу Солдатова.
Чтобы отбиться от обвинений, последнему пришлось нанять трех адвокатов и в результате их усилий обвинение в убийстве было с него снято.
По словам адвоката Юрия Ханжина, ситуация с кредитами фирме Солдатова и Андреевой сначала была отнесена следствием к разряду мошеннических. Но затем действия Солдатова были переквалифицированы на "самоуправство" и дело по этому эпизоду прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.
Однако бизнесмен признался в организации поджогов граждан Глазуновой, Садчикова и Андреевой. Интересно отметить, что к исполнителю поджогов потерпевшие имущественных претензий не имели, а его подельнику предъявили гражданский иск в том числе и по возмещению морального вреда.
"Солдатов чистосердечно раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный ущерб, — сообщил адвокат Андрей Карномазов.- Пройдя три круга ада, он в ближайшее время наконец-то выходит на свободу по отбытии срока наказания. Нахождение под арестом в следственном изоляторе ему засчитали из расчета день за два".
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.