16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу Вынесен приговор по делу о разглашении гостайны сотрудником полиции Потерпевший по делу экс-замминистра: "Предложили отойти и не мешать работать" Октябрьский районный суд Самары арестовал Реналя Мязитова на два месяца

Суды Происшествия

Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 100
Версия для печати

В пятницу, 19 октября, в Промышленном райсуде был оглашен приговор по делу о поджогах автомобилей, в которых обвинялись самарский бизнесмен Алексей Солдатов и Владимир Билеко.

"Наш подзащитный получил 14 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а Билеко, выступавший в роли исполнителя порчи чужого имущества, - 6 месяцев аналогичного наказания", — сообщил адвокат осужденного Владимир Рахманов.

Напомним, в марте этого года Солдатов был арестован по обвинению в убийстве своей жены, совершенном в 2009 году. Также мужчине по заявлению его бывшей бизнес-партнерши Елены Андреевой пытались вменить мошенничество в особо крупном размере. К тому же ныне осужденный Билеко дал показания, что поджигал автомобили по заказу Солдатова.

Чтобы отбиться от обвинений, последнему пришлось нанять трех адвокатов и в результате их усилий обвинение в убийстве было с него снято.

По словам адвоката Юрия Ханжина, ситуация с кредитами фирме Солдатова и Андреевой сначала  была отнесена следствием к разряду мошеннических. Но затем действия Солдатова были переквалифицированы на "самоуправство" и дело по этому эпизоду прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.

Однако бизнесмен признался в организации поджогов граждан Глазуновой, Садчикова и Андреевой. Интересно отметить, что к исполнителю поджогов потерпевшие имущественных претензий не имели, а его подельнику предъявили гражданский иск в том числе и по возмещению морального вреда.

"Солдатов чистосердечно раскаялся в содеянном и частично возместил причиненный ущерб, — сообщил адвокат Андрей Карномазов.- Пройдя три круга ада, он в ближайшее время наконец-то выходит на свободу по отбытии срока наказания. Нахождение под арестом в следственном изоляторе ему засчитали из расчета день за два".

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4