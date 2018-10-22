В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самарском академическом театре оперы и балета 19 октября состоялось открытие XVIII фестиваля классического балета им. Аллы Шелест.
В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в 2018 г. носит название "Эпоха Петипа. После Петипа".
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зрителей и участников гала-концерта приветствовал врио областного министра культуры Сергей Филиппов. В приветствии, в частности, отмечается: "Это уникальный проект, и отрадно, что он зародился именно на Самарской земле, став ежегодным культурным событием как нашего региона, так и всей России".
Участники фестиваля - звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция), артисты Самарского академического театра оперы и балета - представляют хореографию Петипа и других выдающихся балетмейстеров XX века. Почетным гостем фестиваля стал Кадер Беларби, руководитель балетной труппы Театра Капитолия.
На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям представили сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Федора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева. В концерте участвовали звезды современного балета: Элеонора Севенард и Денис Родькин из Большого театра, Анастасия Колегова и Андрей Ермаков из Мариинского.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!