В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самарском академическом театре оперы и балета 19 октября состоялось открытие XVIII фестиваля классического балета им. Аллы Шелест.

В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в 2018 г. носит название "Эпоха Петипа. После Петипа".

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зрителей и участников гала-концерта приветствовал врио областного министра культуры Сергей Филиппов. В приветствии, в частности, отмечается: "Это уникальный проект, и отрадно, что он зародился именно на Самарской земле, став ежегодным культурным событием как нашего региона, так и всей России".

Участники фестиваля - звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция), артисты Самарского академического театра оперы и балета - представляют хореографию Петипа и других выдающихся балетмейстеров XX века. Почетным гостем фестиваля стал Кадер Беларби, руководитель балетной труппы Театра Капитолия.

На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям представили сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Федора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева. В концерте участвовали звезды современного балета: Элеонора Севенард и Денис Родькин из Большого театра, Анастасия Колегова и Андрей Ермаков из Мариинского.