16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стала известна программа и составы солистов оперного фестиваля, посвященного Джакомо Пуччини Самарский театр оперы и балета готовит премьеру оперы "Джанни Скикки" В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест Стали известны даты премьеры нового спектакля в театре-студии "Грань" "СамАрт" открыл продажи билетов на премьеру "Ромео и Джульетта"

Театр Культура

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати

В Самарском академическом театре оперы и балета 19 октября состоялось открытие XVIII фестиваля классического балета им. Аллы Шелест.

Фото: Антон Сенько

В честь 200-летия со дня рождения великого российского балетмейстера фестиваль в 2018 г. носит название "Эпоха Петипа. После Петипа".

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зрителей и участников гала-концерта приветствовал врио областного министра культуры Сергей Филиппов. В приветствии, в частности, отмечается: "Это уникальный проект, и отрадно, что он зародился именно на Самарской земле, став ежегодным культурным событием как нашего региона, так и всей России".

Участники фестиваля - звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция), артисты Самарского академического театра оперы и балета - представляют хореографию Петипа и других выдающихся балетмейстеров XX века. Почетным гостем фестиваля стал Кадер Беларби, руководитель балетной труппы Театра Капитолия.

На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям представили сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Федора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева. В концерте участвовали звезды современного балета: Элеонора Севенард и Денис Родькин из Большого театра, Анастасия Колегова и Андрей Ермаков из Мариинского.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

Фото на сайте

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4