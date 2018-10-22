Самарский театр оперы и балета готовит премьеру оперы "Джанни Скикки"

На Фестивале оперного искусства, посвященном 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, 25 ноября в Самарском театре оперы и балета состоится премьера комической оперы "Джанни Скикки".

Премьеру готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова. Петь премьеру будут Василий Святкин (Джанни Скикки), Ирина Янцева (Лауретта) и Александр Михнюк из Большого театра Беларуси (Ринуччо). Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов.