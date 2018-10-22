Самарский театр оперы и балета готовит премьеру оперы "Джанни Скикки"

На Фестивале оперного искусства, посвященном 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, 25 ноября в Самарском театре оперы и балета состоится премьера комической оперы "Джанни Скикки".
Премьеру готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова.
Петь премьеру будут Василий Святкин (Джанни Скикки), Ирина Янцева (Лауретта) и Александр Михнюк из Большого театра Беларуси (Ринуччо). Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!