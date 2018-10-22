Стала известна программа и составы солистов оперного фестиваля, посвященного Джакомо Пуччини

С 16 по 25 ноября в Самарском театре оперы и балета пройдет оперный фестиваль, посвященный 160-летию со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини.
Джакомо Пуччини (1858-1924) — один из самых знаковых оперных композиторов наряду с Верди и Вагнером. Он — последний крупный итальянский композитор эпохи романтизма. Его "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" и "Турандот" входят в число наиболее исполняемых опер в мире. Пуччини писал только для сцены, и его музыка предельно театральна. Публика легко считывает в ней все движения души героев: их нежность, похоть, ревность, отчаяние, гнев, страх, восторг.
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Фестиваль откроется 16 ноября театрально-концертной постановкой сцен из оперы "Богема" (режиссер Марина Шапкина, художник-постановщик Елена Соловьева).
18 ноября зрители увидят уже знакомую оперу "Мадам Баттерфляй" в постановке Дитера Кеги, в главных ролях на сцене самарского театра дебютируют Гульнора Гатина из Казанского театра оперы и балета и египетский тенор Рага эль-Дин.
24 ноября на фестивале пройдет "Тоска" в постановке Юрия Александрова. В спектакле выступят тенор Мариинского театра Ахмед Агади и минский баритон Станислав Трифонов, хорошо знакомый Самаре, в том числе по участию в недавней премьере оперы "Кармен".
25 ноября фестиваль закроется премьерой комической оперы "Джанни Скикки", которую готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова. Во втором отделении закрытия — гала-концерт с номерами из опер "Тоска", "Богема", "Турандот", "Манон Леско", "Эдгар" и "Ласточка". В концерте участвуют солисты театра и приглашенные.
Перед спектаклями фестиваля в Колонном зале театра зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини Татьяны Беловой — музыкального критика и начальника литературно-издательского отдела Большого театра (Москва).
Программа фестиваля
Открытие фестиваля — 16 ноября, в 18:30. Сцены из оперы "Богема" в 2-х отделениях. Мими — Татьяна Ларина, Рудольф — Дмитрий Крыжский, Марсель — Владислав Куприянов (Мариинский театр), дирижер — Евгений Хохлов.
18 ноября, в 18:30. Опера "Мадам Баттерфляй". Чио-Чио-сан — Гульнора Гатина (Татарский театр оперы и балета), Пинкертон — Рага эль-Дин (Египет), Шарплес — Георгий Цветков, Дирижер — Евгений Хохлов.
24 ноября, в 18:30. Опера "Флория Тоска". Флория Тоска — Татьяна Гайворонская, Марио Каварадосси — Ахмед Агади (Мариинский театр), Барон Скарпиа — Станислав Трифонов (Большой театр, Беларусь), дирижер — Евгений Хохлов.
Закрытие фестиваля — 25 ноября, в 18:30. I отделение: премьера одноактной оперы "Джанни Скикки". Джанни Скикки — Василий Святкин, Лауретта — Ирина Янцева, Ринуччо — Александр Михнюк (Большой театр. Беларусь), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Надежда Бахшиева, художник-постановщик — Василиса Кутузова. II отделение: гала-концерт. Дирижер — Евгений Хохлов.
В программе возможны изменения.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!