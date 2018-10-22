Стала известна программа и составы солистов оперного фестиваля, посвященного Джакомо Пуччини

С 16 по 25 ноября в Самарском театре оперы и балета пройдет оперный фестиваль, посвященный 160-летию со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини.

Джакомо Пуччини (1858-1924) — один из самых знаковых оперных композиторов наряду с Верди и Вагнером. Он — последний крупный итальянский композитор эпохи романтизма. Его "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" и "Турандот" входят в число наиболее исполняемых опер в мире. Пуччини писал только для сцены, и его музыка предельно театральна. Публика легко считывает в ней все движения души героев: их нежность, похоть, ревность, отчаяние, гнев, страх, восторг.

В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини. Фестиваль откроется 16 ноября театрально-концертной постановкой сцен из оперы "Богема" (режиссер Марина Шапкина, художник-постановщик Елена Соловьева).

18 ноября зрители увидят уже знакомую оперу "Мадам Баттерфляй" в постановке Дитера Кеги, в главных ролях на сцене самарского театра дебютируют Гульнора Гатина из Казанского театра оперы и балета и египетский тенор Рага эль-Дин.

24 ноября на фестивале пройдет "Тоска" в постановке Юрия Александрова. В спектакле выступят тенор Мариинского театра Ахмед Агади и минский баритон Станислав Трифонов, хорошо знакомый Самаре, в том числе по участию в недавней премьере оперы "Кармен".

25 ноября фестиваль закроется премьерой комической оперы "Джанни Скикки", которую готовит команда молодых московских постановщиков: режиссер Надежда Бахшиева и сценограф Василиса Кутузова. Во втором отделении закрытия — гала-концерт с номерами из опер "Тоска", "Богема", "Турандот", "Манон Леско", "Эдгар" и "Ласточка". В концерте участвуют солисты театра и приглашенные.

Перед спектаклями фестиваля в Колонном зале театра зрители смогут послушать лекции специалиста по творчеству Пуччини Татьяны Беловой — музыкального критика и начальника литературно-издательского отдела Большого театра (Москва).

Программа фестиваля

Открытие фестиваля — 16 ноября, в 18:30. Сцены из оперы "Богема" в 2-х отделениях. Мими — Татьяна Ларина, Рудольф — Дмитрий Крыжский, Марсель — Владислав Куприянов (Мариинский театр), дирижер — Евгений Хохлов.

18 ноября, в 18:30. Опера "Мадам Баттерфляй". Чио-Чио-сан — Гульнора Гатина (Татарский театр оперы и балета), Пинкертон — Рага эль-Дин (Египет), Шарплес — Георгий Цветков, Дирижер — Евгений Хохлов.

24 ноября, в 18:30. Опера "Флория Тоска". Флория Тоска — Татьяна Гайворонская, Марио Каварадосси — Ахмед Агади (Мариинский театр), Барон Скарпиа — Станислав Трифонов (Большой театр, Беларусь), дирижер — Евгений Хохлов.

Закрытие фестиваля — 25 ноября, в 18:30. I отделение: премьера одноактной оперы "Джанни Скикки". Джанни Скикки — Василий Святкин, Лауретта — Ирина Янцева, Ринуччо — Александр Михнюк (Большой театр. Беларусь), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Надежда Бахшиева, художник-постановщик — Василиса Кутузова. II отделение: гала-концерт. Дирижер — Евгений Хохлов.

В программе возможны изменения.