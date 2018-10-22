Футболистов Евгения Башкирова и Георгия Тигиева ждут только штрафы

Полузащитника Евгения Башкирова и защитника Георгия Тигиева со стороны руководства "Крыльев Советов" ждут только штрафы. Об этом пишет sport-express.ru со ссылкой на директора по развитию клуба Александра Шикунова.

"Их ждет финансовое наказание, и все", — сказал Шикунов.

Напомним, Башкиров был задержан при участии "Ночного патруля" в ночь на воскресенье, 14 октября, за рулем каршерингового авто. Тигиев был задержан в тот же день за рулем дорогой иномарки.

31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело Башкирова об административном правонарушении. Для рассмотрения дела Тигиева потребуется еще около 10 дней.