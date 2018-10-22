Футболистов Евгения Башкирова и Георгия Тигиева ждут только штрафы

Полузащитника Евгения Башкирова и защитника Георгия Тигиева со стороны руководства "Крыльев Советов" ждут только штрафы. Об этом пишет sport-express.ru со ссылкой на директора по развитию клуба Александра Шикунова.
"Их ждет финансовое наказание, и все", — сказал Шикунов.
Напомним, Башкиров был задержан при участии "Ночного патруля" в ночь на воскресенье, 14 октября, за рулем каршерингового авто. Тигиев был задержан в тот же день за рулем дорогой иномарки.
31 октября в мировом суде Самары рассмотрят дело Башкирова об административном правонарушении. Для рассмотрения дела Тигиева потребуется еще около 10 дней.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))