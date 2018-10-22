Увольняемым сотрудникам Газбанка выплатят 122 млн рублей

Банкротящееся АО АКБ "Газбанк" выплатит увольняемым сотрудникам более 122,6 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовало АСВ в смете текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка на период с 25 сентября по 31 декабря текущего года.

Кроме того, 129,9 млн руб. предусмотрены сметой на административно-хозяйственные расходы, среди которых охрана помещений банка, их аренда, содержание автотранспорта, судебные издержки, расходы на бухгалтерское сопровождение и прочее.

Всего за указанный период предполагается погасить долги Газбанка на сумму свыше 258,6 млн рублей.