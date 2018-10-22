Увольняемым сотрудникам Газбанка выплатят 122 млн рублей

Банкротящееся АО АКБ "Газбанк" выплатит увольняемым сотрудникам более 122,6 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовало АСВ в смете текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка на период с 25 сентября по 31 декабря текущего года.
Кроме того, 129,9 млн руб. предусмотрены сметой на административно-хозяйственные расходы, среди которых охрана помещений банка, их аренда, содержание автотранспорта, судебные издержки, расходы на бухгалтерское сопровождение и прочее.
Всего за указанный период предполагается погасить долги Газбанка на сумму свыше 258,6 млн рублей.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.