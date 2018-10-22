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Суды Происшествия

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для многодетного отца, поджегшего квартиру со своими детьми

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Гособвинение запросило у суда приговорить 26-летнего Андрея Покровенкова, обвиняемого в поджоге дома, где находились его жена и дети, к пожизненному лишению свободы, сообщает samara.kp.ru.

"Уже состоялись прения по этому делу. Обвинение запросило у суда назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы", — рассказали изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также к Покровенкову имеются моральные и материальные иски от потерпевших. Не исключено, что его  попросят их удовлетворить.

Напомним, 14 февраля 2018 г. в 22:00 начался пожар в квартире одноэтажного дома на ул. Специалистов в с. Лозовка Кинель-Черкасского района. В результате погибли двухлетний мальчик, а также четырехмесячные мальчик и девочка.

В квартире проживала семья с семью малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. По версии следствия, пьяный отец семейства поссорился с супругой из-за отсутствия денег и решил убить ее и детей. Он поджег вещи и убежал. В результате трое детей погибли, еще двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальных детей в момент пожара не было дома.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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