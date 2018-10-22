Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для многодетного отца, поджегшего квартиру со своими детьми

Гособвинение запросило у суда приговорить 26-летнего Андрея Покровенкова, обвиняемого в поджоге дома, где находились его жена и дети, к пожизненному лишению свободы, сообщает samara.kp.ru.

"Уже состоялись прения по этому делу. Обвинение запросило у суда назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы", — рассказали изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также к Покровенкову имеются моральные и материальные иски от потерпевших. Не исключено, что его попросят их удовлетворить.

Напомним, 14 февраля 2018 г. в 22:00 начался пожар в квартире одноэтажного дома на ул. Специалистов в с. Лозовка Кинель-Черкасского района. В результате погибли двухлетний мальчик, а также четырехмесячные мальчик и девочка.

В квартире проживала семья с семью малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. По версии следствия, пьяный отец семейства поссорился с супругой из-за отсутствия денег и решил убить ее и детей. Он поджег вещи и убежал. В результате трое детей погибли, еще двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальных детей в момент пожара не было дома.