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Жители региона голосуют за Центр спортивных единоборств в "Волгаре" или около "Самара Арены"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр спортивных единоборств жители Самары предлагают построить в микрорайоне "Волгарь" и около "Самара Арены". Такой итог голосования, проводившегося на электронно-коммуникационной платформе по взаимодействию граждан с органами власти "ВМЕСТЕ".

Минстроем рассматривалось четыре места для нового специализированного спорткомплекса. Это площадки около футбольного стадиона "Самара Арена", около стадиона "Орбита" в Промышленном районе, территория микрорайона "Южный город" и территория "Волгаря". В ведомстве решили посоветоваться с жителями региона.

Всего в голосовании приняло участие 2267 человек. Наибольшее число голосов (36%) собрал вариант с микрорайоном "Волгарь".

Немногим меньше — 34% жителей региона — проголосовали за целесообразность появления подобного объекта на территории, прилегающей к "Самара Арене". Напомним, что сейчас специалисты разрабатывают концепцию дальнейшего использования этой локации. И не исключено, что Центр единоборств может дать еще одно направление для развития территории, получившей новую жизнь благодаря ЧМ-2018.

17% участников опроса на портале "ВМЕСТЕ" считают, что разместить новый спортобъект можно рядом с отремонтированным несколько лет назад физкультурно-оздоровительным комплексом "Орбита". Меньше всего — 13% пользователей — отдали свои голоса за строительство Центра единоборств в Южном городе.

Планируется, что новый современный спортивный комплекс не только будет предназначен для учебно-тренировочных занятий, но и сможет принимать соревнования национального и международного уровней по различным видам единоборств.  По оценкам экспертов, на возведение объекта потребуется около двух лет. При разработке проектно-планировочных решений будут учитываться предложения и пожелания самарских спортсменов.

"Для правительства области очень важно знать мнение жителей, в данном случае, по поводу вариантов размещения Центра единоборств. Нельзя не отметить, что при голосовании на портале "ВМЕСТЕ" граждане в очередной раз продемонстрировали свое неравнодушие ко всему, что происходит в регионе. Их активность в обсуждении этой темы показала актуальность и важность поднимаемых на портале вопросов. Конечно, в свою очередь, в ходе работы по этому направлению мы будем анализировать результаты данного голосования с целью принятия оптимального решения", - комментирует первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

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