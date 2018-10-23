Кинель выиграл V Конкурс муниципальных стратегий 2018

Кинель признан победителем V Конкурса муниципальных стратегий, сообщают организаторы.
В этом году в конкурсе участвовали муниципальные образования с численностью населения до 300 тыс. человек. В финал помимо Кинеля прошли еще пять муниципальных образований: Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), Кош-Агачский район (Республика Алтай) и Первомайский район (Тамбовская область).
По решению жюри победителем стал Кинель. Среди главных характеристик хорошей стратегии жюри назвали оригинальность, амбициозность, ориентацию на человеческий капитал, партисипативность и реалистичность.
В интернет-голосовании, в котором приняло участие почти 65 тысяч человек, победил Старооскольский городской округ.
Напомним, что целями проведения являются стимулирование и развитие механизмов стратегического планирования согласно положениям федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", распространение опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявление новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов с населением не более 300 тыс. человек.
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А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?