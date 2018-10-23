Опубликованы приметы напавшего с ножом на самарскую журналистку

Полиция сообщила приметы мужчины, напавшего на самарскую журналистку в лифте.

Напомним, на 39-летнюю тележурналистку Ингу Пеннер утром 22 октября в лифте дома на ул. Владимирской, 46а напал неизвестный мужчина с ножом. По словам потерпевшей, мужчина потребовал, чтобы она вышла с ним на девятом этаже. Но журналистка громко закричала. Вероятно, это спугнуло агрессора.

Полиция ведет проверку в связи со случившимся.

Приметы злоумышленника: на вид 45-55 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, был одет в темную одежду и вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит обращаться по телефону дежурной части ОП № % У МВД России по Самаре 332-02-02 или 102 с мобильного.