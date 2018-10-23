Опубликованы приметы напавшего с ножом на самарскую журналистку

Полиция сообщила приметы мужчины, напавшего на самарскую журналистку в лифте.
Напомним, на 39-летнюю тележурналистку Ингу Пеннер утром 22 октября в лифте дома на ул. Владимирской, 46а напал неизвестный мужчина с ножом. По словам потерпевшей, мужчина потребовал, чтобы она вышла с ним на девятом этаже. Но журналистка громко закричала. Вероятно, это спугнуло агрессора.
Полиция ведет проверку в связи со случившимся.
Приметы злоумышленника: на вид 45-55 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, был одет в темную одежду и вязаную шапку.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит обращаться по телефону дежурной части ОП № % У МВД России по Самаре 332-02-02 или 102 с мобильного.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .