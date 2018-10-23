Участница конкурса "Лидеры России": "В малых городах нужно быть особенно конкурентоспособным"

24 октября завершается регистрация на конкурс "Лидеры России", и по числу заявок Самарская область уже находится в числе лидеров в ПФО. О том, как важен конкурс участникам из малых городов, Волга Ньюс рассказала индивидуальный предприниматель, член правления ассоциации малого и среднего предпринимательства г. о.Сызрань Лариса Ибрагимова.
В этом году конкурс проводится во второй раз, и девушка решила принять в нем участие.
"Я хочу доказать, что малые города, такие как, например, мой родной город Сызрань, тоже важны. Здесь живут люди, которых по праву можно назвать лидерами. Мы динамично развиваемся и идем вперед. В больших городах возможностей реализовать себя больше, чем у нас. Поэтому здесь нужно быть особенно конкурентоспособным", — заявила Лариса.
"Своей заявкой я также хочу подать пример своему ребенку, который переживает за меня. Хочу мотивировать его развивать в себе лидерские качества. Но, в первую очередь, важно помочь Дмитрию Игоревичу снова вывести нашу область в лидирующие позиции", — считает она.
Напомним, регистрация на конкурс стартовала 10 октября. В прошлом году уроженцы губернии также показали хороший результат: 48 представителей региона стали полуфиналистами конкурса, шестеро из них вышли в финал, трое стали абсолютными победителями.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...