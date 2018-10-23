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Общество

Участница конкурса "Лидеры России": "В малых городах нужно быть особенно конкурентоспособным"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября завершается регистрация на конкурс "Лидеры России", и по числу заявок Самарская область уже находится в числе лидеров в ПФО. О том, как важен конкурс участникам из малых городов, Волга Ньюс рассказала индивидуальный предприниматель, член правления ассоциации малого и среднего предпринимательства г. о.Сызрань Лариса Ибрагимова.

В этом году конкурс проводится во второй раз, и девушка решила принять в нем участие.

"Я хочу доказать, что малые города, такие как, например, мой родной город Сызрань, тоже важны. Здесь живут люди, которых по праву можно назвать лидерами. Мы динамично развиваемся и идем вперед. В больших городах возможностей реализовать себя больше, чем у нас. Поэтому здесь нужно быть особенно конкурентоспособным", — заявила Лариса.

"Своей заявкой я также хочу подать пример своему ребенку, который переживает за меня. Хочу мотивировать его развивать в себе лидерские качества. Но, в первую очередь, важно помочь Дмитрию Игоревичу снова вывести нашу область в лидирующие позиции", — считает она. 

Напомним, регистрация на конкурс стартовала 10 октября. В прошлом году уроженцы губернии также показали хороший результат: 48 представителей региона стали полуфиналистами конкурса, шестеро из них вышли в финал, трое стали абсолютными победителями.

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