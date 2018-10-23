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Промсвязьбанк запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
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Новые клиенты Промсвязьбанка могут зарегистрировать свой бизнес, открыть счет в банке и подключить мобильный и интернет-банк без посещения офиса — в режиме онлайн всего за 15 минут. Теперь услуги будут доступны без какого-либо специального технического обеспечения: для регистрации бизнеса и открытия счета нужен только доступ в Интернет с любого компьютера.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на веб-сайте банка, заполнить персональные данные и заказать электронную подпись. Все необходимые документы на регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица, организованного в форме общества с ограниченной ответственностью, формируются автоматически.

Для регистрации бизнеса нужно активировать электронную подпись — встретиться с сотрудником банка в любом удобном для клиента месте или посетить офис банка, после этого подписать готовые документы онлайн в личном кабинете и отправить в регистрирующий орган. После регистрации бизнеса клиент может выбрать в личном кабинете программу обслуживания, подписать документы на открытие счета электронной подписью и отправить их в банк. Счет открывается без посещения офиса в течение дня.

Новым клиентам предоставляется бесплатное ведение счета в течение шести месяцев.

"Сервис позволит сократить количество визитов клиента как в банк, так и в МФЦ и налоговые органы, максимально упростив путь к началу предпринимательской деятельности", — заявил Иван Паткин, ди⁠ректор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

На данный момент сервис доступен в пилотном режиме клиентам в Москве, Ярославле, Вологде и Екатеринбурге. В ближайшее время ожидается запуск пилота в других регионах России.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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