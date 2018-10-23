Бывший следователь Бутовченко утонул на глазах жены

В Промышленном районном суде Самары начали рассматривать уголовное дело о гибели Ильи Бутовченко — бывшего следователя и сына председателя Палаты адвокатов Самарской области.

22 июля 2017 г. на плавучей бане напротив 8-й просеки на Волге отмечал свой день рождения замдиректора ООО "Новострой" Антон Гладков. Гости собрались часа в три дня, переправились на лодке на другой берег, начали отдыхать, купаться и загорать, а чуть позже именинника на гидроцикле привез Виктор Теньтюков.

Как вспоминают участники торжества, пили в тот день умеренно, причем только пиво — Илья Бутовченко, к примеру, выпил 2-3 поллитровых банки и был абсолютно вменяем. Виктор Теньтюков, по словам гостей, не пил вообще и то и дело уезжал по своим делам на гидроцикле.

Около 19:00 Илья Бутовченко попросил Виктора Теньтюкова прокатить его, молодые люди уехали в тот момент, когда остальные гости находились в бане. Цепочку событий, которые произошли в следующие 10-15 минут сейчас и пытаются точно восстановить в суде.

"Я отдыхала с друзьями и детьми в тот вечер недалеко от бани, где был Илья, — вспоминает жена погибшего, Александра. — Я одевала ребенка, была спиной к воде, услышала звук удара, звенящую тишину, потом крики людей. Когда обернулась, увидела, что это гидроцикл столкнулся с лодкой. Кто-то кричал, что в воде ребенок, все ныряли, искали упавших в воду, а потом из воды достали парня и положили его в лодку "Казанку". Я видела только ноги, и даже предположить не могла, что это мой муж".

Спасти Илью Бутовченко не удалось. Может быть, в том числе и потому, что люди долго искали несуществующего ребенка, который якобы упал в воду.

"Понимаете, мы когда отчаливали, я видела, что какие-то дети катаются на гидроцикле, — рассказала в суде Елена, которая находилась в той самой лодке, которую протаранил гидроцикл с Теньтюковым и Бутовченко. — Мы ехали на пассажирском сидении сзади, лодкой управлял "таксист", каких много — они летом перевозят отдыхающих с берега на берег. Мы только отчалили, шли вдоль берега, и вдруг я увидела, что прямо на нас несется гидроцикл. У меня сложилось ощущение, что он хотел проскочить между нами и берегом. Наш водитель то набирал, то сбрасывал скорость, возможно, пытался предугадать, что предпримут те, кто были на гидроцикле. Они врезались в нас, удар пришелся на правый борт спереди, я не разглядела, кто был на гидроцикле, но решила, что это те самые дети, которых видела до этого, поэтому начала кричать, что в воде ребенок".

Вероятно, тогда-то и были потеряны драгоценные минуты, и когда Илью Бутовченко перевезли на другой берег к спасателям, те не смогли ему помочь, и приехавшие медики констатировали смерть.

Под суд отдали водителя гидроцикла — Виктора Теньтюкова. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 268 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По словам гособвинителя, помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ирека Галеева, на Илье Бутовченко в тот день не было спасательного жилета, у Виктора Теньтюкова — прав на управление гидроциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано установленным законом образом. Следствие посчитало, что в событиях того вечера усматривается прямая причинно-следственная связь между гибелью Ильи Бутовченко и нарушением Теньтюковым правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств.

Подсудимый вину признал частично. "Я признаю себя виновным в том, что не настоял на том, чтобы Илья надел жилет, — заявил в суде Виктор Теньтюков. — Но я не виноват в его смерти, ведь это водитель лодки нарушил правила маневрирования".

Так это или нет, будет установлено во время судебных разбирательств. Санкция статьи, по которой судят Теньтюкова, предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или до четырех лет лишения свободы.