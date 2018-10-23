Во вторник, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках программы "Главная тема" на телеканале "Россия 24. Самара" рассказал, о том, какие важные для региона вопросы обсуждались на экономических форумах в Белоруссии и Узбекистане и каких результатов от этих переговоров можно ожидать.

Дмитрий Азаров: "Мы рассчитываем на инвестиции после форумов в Беларуси и Узбекистане"

"Моя задача как губернатора — находить взаимовыгодные контакты для повышения уровня благосостояния населения Самарской области, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Именно этим я и занимался на форумах", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что на протяжении трех лет являлся организатором форума в Беларуси, поскольку возглавлял комитет региональной политики в Совете Федерации. Этот опыт позволил ему наработать тесные контакты, результатом которых в том числе стало подписание ряда выгодных для Самарской области соглашений.

Напомним, в этом году на форуме были подписаны два соглашения — о сотрудничестве между Самарской губернской думой и Могилевским областным Советом депутатов, а также главой Самары Еленой Лапушкиной и председателем Могилевского горисполкома Владимиром Цумаревым о сотрудничестве между городами.

"У нас и по Беларуси (16%) и по Узбекистану (более 20%) рост товарооборота, но если мы из Беларуси импортируем больше, то в Узбекистан мы больше экспортируем и это, конечно, для нас более интересно. Мы проговорили в том числе направления создания совместных предприятий на территории Самарской области, а значит создание новых рабочих мест. Это касается разных сфер, например, сборки лифтов, сборочного производства трамваев в Самаре. Все это требует технико-экономического обоснования, отработки, но для этого есть хорошие предпосылки", — подчеркнул губернатор.

По его словам, также были отработаны такие вопросы, как развитие экономических связей на уровне малого и среднего бизнеса, гуманитарного, культурного, образовательного обмена. "Есть уже опыт сотрудничества в сфере здравоохранения — борьбы с онкозаболеваниями с крупнейшим Онкологическим центром Беларуси и нашим онкоцентром", - добавил Дмитрий Азаров.

В Узбекстане же делегация Самарской области подписала ряд деклараций о намерениях. Планируется заключить соглашения о сотрудничестве с Хорезмской и Наманганской областями. Особенно успешной, как отметил глава региона, получилась презентация продукции самарских промышленных производителей, в том числе производителей сельхозтехники, таких как "Евротехника" и "Пегас-Агро".

Также Дмитрий Азаров напомнил об интересе "Узбектекстильпрома" в создании в Самарской области оптово-распределительного центра по реализации продукции легкой промышленности республики.

"Мы рассказали об уникальных возможностях ведения бизнеса в нашем регионе, это касается ОЭЗ, ТОСЭР, технопарков, индустриальных парков и рассчитываем на привлечение инвестиций", — отметил губернатор.