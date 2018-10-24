Минтранс обратился в ФКУ "Поволжуправтодор" с просьбой об уширении дороги на участке от ТЦ "Мега" до гостиницы "Моя"

Министерство транспорта Самарской области обратилось в ФКУ "Поволжуправтодор" в связи с многочисленными жалобами граждан на "заторы" на участке от ТЦ "Мега" до гостиницы "Моя". Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в Twitter.
Проблема пробок на указанном участке затронула жителей поселков Красный Пахарь, Мехзавод, микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Самарцы пожаловались в минтранс на сужение дороги до двух полос на въезде в город, в результате чего дорога не в состоянии пропустить интенсивный поток машин, а также нерегулируемый пешеходный переход у гостиницы "Моя", "который и тормозит автомобилистов, и убивает людей".
В ответ ведомство указало, что данный участок — автодорога федерального назначения "Подъезд к г. Самаре от автодороги М-5 "Урал" и находится на балансе ФКУ "Поволжуправтодор". По информации, полученной от ФКУ, на пешеходном переходе возле гостиницы "Моя" до конца текущего года будет оборудован светофор.
"Министерством направлено письмо в ФКУ "Поволжуправтодор" с просьбой рассмотреть возможность доведения параметров федеральной автодороги до параметров магистрали общегородского значения регулируемого движения за счет изменения ширины полос движения и других параметров", — также говорится в посте.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.