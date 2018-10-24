Минтранс обратился в ФКУ "Поволжуправтодор" с просьбой об уширении дороги на участке от ТЦ "Мега" до гостиницы "Моя"

Министерство транспорта Самарской области обратилось в ФКУ "Поволжуправтодор" в связи с многочисленными жалобами граждан на "заторы" на участке от ТЦ "Мега" до гостиницы "Моя". Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в Twitter.

Проблема пробок на указанном участке затронула жителей поселков Красный Пахарь, Мехзавод, микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи. Самарцы пожаловались в минтранс на сужение дороги до двух полос на въезде в город, в результате чего дорога не в состоянии пропустить интенсивный поток машин, а также нерегулируемый пешеходный переход у гостиницы "Моя", "который и тормозит автомобилистов, и убивает людей".

В ответ ведомство указало, что данный участок — автодорога федерального назначения "Подъезд к г. Самаре от автодороги М-5 "Урал" и находится на балансе ФКУ "Поволжуправтодор". По информации, полученной от ФКУ, на пешеходном переходе возле гостиницы "Моя" до конца текущего года будет оборудован светофор.

"Министерством направлено письмо в ФКУ "Поволжуправтодор" с просьбой рассмотреть возможность доведения параметров федеральной автодороги до параметров магистрали общегородского значения регулируемого движения за счет изменения ширины полос движения и других параметров", — также говорится в посте.