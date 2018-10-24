FMC считает недостоверной информацию, распространяемую о ней в СМИ

Как сообщают представители компании, FMC (ООО "МаркетКонсалт") - международная консалтинговая компания, работающая в том числе и в России, - имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №039592, выданную департаментом образования г. Москвы (серия 77Л01 №0010470).

Компания оказывает услуги по обучению, консультированию и информационно-аналитическому сопровождению клиентов, предоставляет информацию о покупке и продаже акций, формированию инвестиционных портфелей. Полный перечень услуг и информация о компании доступны на официальном сайте https://f-m-c.ltd.

"В связи с появлением недостоверной информации о компании FMC (ООО "МаркетКонсалт") в ряде российских СМИ официально заявляем, что компания FMC не является брокером или форекс-дилером, не имеет программного обеспечения для организации электронных торгов, не располагает технической возможностью для открытия каких-либо счетов (ни "игровых", ни демонстрационных, ни торговых). Мы не имеем лицензии на осуществление деятельности брокера или форекс-дилера на территории Российской Федерации и не являемся представителем ни одного из форекс-дилеров, как это утверждается в некоторых публикациях. Юридические претензии на публикацию недостоверной информации о компании FMC уже направлены в адрес редакций, допустивших публикацию недостоверной информации. Подготовлены документы для подачи исковых заявлений в суд", - говорит генеральный директор ООО "МаркетКонсалт" Олеся Рева.