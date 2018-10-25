Торговая сеть "Пятерочка" открыла 13000-й магазин

Торговая сеть "Пятерочка" объявила об открытии 13000-го магазина. В рамках празднования этого события в 11 регионах России прошли открытия новых универсамов, в том числе и в селе Тимашево.

Одновременно с универсамом в Тимашево открылись ещё десять новых "Пятерочек" по всей стране: в Москве, Кирово-Чепецке, Дятьково (Брянская область), Набережных Челнах, Тейково (Ивановская область), Ставрополе, Рассказово (Тамбовская область), Волгограде, Ростове-на-Дону и поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области.

Торговая площадь нового магазина в Тимашево составляет более 400 кв. метров, на полках представлено около 4800 наименований товаров. При этом около 30% продукции, представленной на полках универсамов сети в Самарской области, составляют товары местных производителей. Среди локальной продукции можно найти овощи, молочную гастрономию, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия. Стоит также отметить, что многие производители Самарской области благодаря сотрудничеству с торговой сетью "Пятёрочка" выходят на федеральный уровень.

Магазин обустроен в соответствии с новой концепцией — его фасады максимально открывают витрины с товарами, которые видно даже с улицы. Универсам оборудован пандусами и широкими дверями.

Расширился ассортимент готовой кулинарии и полуфабрикатов. Этого требует современный ритм жизни, когда времени на приготовление блюд просто не хватает.

Стоит обратить внимание и на товары с логотипом "Красная цена". По словам представителей торговой сети "Пятёрочка", совсем недавно эти товары привозили в Самару из других регионов. Но два месяца назад был заключен договор с одним из молочных заводов области, и теперь товары под этим брендом выпускает местный производитель.

Кроме того, в универсаме появилось новое торговое оборудование: "Холодильное оборудование островного типа позволяет намного дольше сохранять фрукты свежими и привлекательными, — говорит директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка" Евгений Дутов. — Витрины с молочной и мясной продукцией оборудованы прозрачными дверцами, которые позволяют держать стабильный температурный режим, а значит, намного дольше сохранять свежесть продуктов и экономить электроэнергию".

"Повышение уровня услуг, оказываемых населению, самым положительным образом сказывается на жизни села, — отмечает глава сельского поселения Вячеслав Чаплыгин. — Универсамы "Пятерочка" пользуются большим спросом — здесь большой выбор товаров по доступным ценам".

На торжественном открытии нового магазина собрались практически все жители села.

"Очень нравится новый магазин, набрали уже две корзины продуктов, — говорит жительница села Тимашево Татьяна Беляева. — Выбор огромный, витрины красивые, в торговом зале просторно, звучит приятная музыка".

"Все ориентировано на то, чтобы покупки совершать было еще приятнее и комфортнее", — поясняет операционный директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка" Марина Зазулина.

Немаловажным моментом является то, что во всех универсамах сети действуют программы лояльности для отдельных категорий покупателей. Например, каждый день с 9.00 до 13.00 для всех пенсионеров действует скидка в 5%, а по понедельникам она удваивается. Есть и "Семейная среда", когда родители с детьми до 12 лет, совершая покупки в среду, получают скидку в 10%.

В настоящее время в Самарской области работает около 500 магазинов торговой сети "Пятёрочка" и почти половина из них — в областной столице. Всего по области сеть предоставляет почти 7500 рабочих мест со стабильной заработной платой. До конца 2018 года в Самарской области торговая сеть планирует открыть еще 24 универсама.