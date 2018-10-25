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Муниципалитеты Власть и политика

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберут 28 ноября

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре 2018 г. пройдут конкурсы на должности глав Красноглинского и Октябрьского районов Самары. Соответствующие решения приняты районными советами депутатов.

Так, оба конкурса состоятся 28 ноября. Документы от желающих принять в нем участие будут приниматься с 29 октября до 27 ноября 2018 г. (включительно).

В состав конкурсной комиссии по выбору глав и Октябрьского, и Красноглинского районов войдут глава Самары Елена Лапушкина, и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, глава аппарата администрации Самары Сергей Самарцев, председатель самарского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, член Общественной палаты Самары, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков, председатель городской думы Самары Алексей Дегтев и другие.

Соответствующее постановление администрацией города было утверждено 24 октября. Также в комиссию войдут представители от районных советов депутатов.

Напомним, должности глав Красноглинского и Октябрьского районов стали вакантными в октябре 2018 года. Алла Волчкова, руководившая Октябрьским районом с 2010 г., и Олег Комаров, возглавлявший Красноглинский район с 2015 г., покинули эти посты по собственному желанию.

До избрания новых глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары исполнять их обязанности будут заместители по ЖКХ — Богдан Корчуганов и Сергей Андриянов, соответственно.

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