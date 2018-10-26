Новокуйбышевский завод масел и присадок принял участие в выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

В Самаре в выставочном центре "Экспо-Волга" с 23 по 25 октября проходила ХII международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Традиционно участие в ней принимали дочерние общества ПАО "НК "Роснефть", находящиеся в Самарской области.

Всего в выставке приняли участие 11 "дочек" "Роснефти", в числе которых АО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" (НЗМП). Предприятие является ведущим производителем смазочных материалов, предназначенных для коммерческого и легкового транспорта. "Высокое качество продукции предприятия подтверждено ведущими российскими автопроизводителями и гарантировано знаками качества ВОК "Российское качество" и "100 лучших товаров России", — отмечают на предприятии и добавляют, что завод производит более 80 наименований масел, присадок к ним и других специальных продуктов, которые продаются в 60 регионах РФ и 13 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Открывая работу выставки, министр промышленности и технологий Самарской области Михаил Жданов подчеркнул ее важность и значимость не только для предприятий отрасли, но и для всего региона в целом.

"Мы занимаем шестое место в Российской Федерации по добыче нефти, второе место — по переработке нефти. Половина налогов, которые собираются сегодня в Самарской области и поступают во все уровни бюджетной системы, идут именно с предприятий нефтехимической отрасли, — отметил он. — "Выставка "Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия" — состоявшаяся авторитетная площадка, которая позволяет обмениваться взглядами, идеями, накопленным научным потенциалом, и, самое главное, наверное, — устанавливать деловые контакты между предприятиями".

Все дочерние общества НК "Роснефть" нашего региона были представлены единым стендом под названием "Гарантия качества". Экспозиция подробно рассказывает о контроле качества единой цепочки производства: от добычи углеводородного сырья до конечной продукции — моторного, авиационного топлива, современных смазочных материалов, широкого спектра продуктов нефтехимического производства, включая масла и присадки НЗМП.

Производимые предприятием масла серии ROSNEFT соответствуют требованиям категории API и отвечают не только российским, но и международным стандартам. Кроме того, эти продукты получили одобрение ведущих российских автопроизводителей, среди которых ПАО "КАМАЗ", ПАО "АвтоВАЗ" и ПАО "Автодизель", а также сертифицированы Ассоциацией автомобильных инженеров России (ААИ).

Как рассказал главный технолог завода Юрий Хорошев, текущий год для предприятия был весьма продуктивным. "Мы освоили большую линейку новых масел, провели ребрендинг имеющейся продукции. И мы не останавливаемся — продолжаем развиваться", — рассказал он.

Тем временем продолжается масштабная реконструкция предприятия. НЗМП первым среди российских предприятий по производству смазочных материалов внедряет передовые технологии ведущих международных лицензиаров: процессы гидроконверсии рафинатов, каталитической изодепарафинизации масел. "Пуск новых установок позволит значительно увеличить эффективность производства, расширить ассортимент продукции и обеспечить выпуск высококачественных базовых масел второй и третьей групп по классификации API", — поясняет генеральный директор завода Михаил Ларюхин.

Серьезное внимание на НЗМП уделяют и вопросам импортозамещения. Так, в рамках соответствующей программы НК "Роснефть" производимая на Новокуйбышевском заводе противоизносная присадка к дизельным топливам Комплексал-ЭКО "Д" поставляется на нефтеперерабатывающие заводы Самарской группы, "Башнефть", Рязанский НПЗ и другие предприятия компании. Эта присадка успешно прошла полномасштабные испытания в отечественных и международных испытательных центрах и допущена к применению в составе дизельных топлив до Евро-5 включительно.

Достичь высокого качества продукции удается также благодаря эффективной системе управления качеством, которая на НЗМП охватывает все процессы — от производства товарной продукции до подготовки кадров. Так, на предприятии внедрена Система менеджмента качества, которая соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001 и IATF 16949.

Кроме того, в структуре завода имеется собственная испытательная лаборатория, аккредитованная в национальной системе Росаккредитации и оснащенная современным испытательным оборудованием, позволяющим проводить идентификацию и круглосуточный контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях технологического процесса. Тесное сотрудничество с научными институтами позволяет предприятию идти в ногу со временем и обеспечивать выпуск востребованной продукции.