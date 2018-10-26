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Преступления Происшествия

По уголовному делу вокруг берегоукрепления в Рождествено задержана бывшая самарская чиновница

МОСКВА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Светлану Моравскую задержали в Москве 26 октября на двое суток, сообщает в своем аккаунте в Twitter депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

"Сейчас ее этапируют в Самару, где завтра Октябрьский райсуд рассмотрит ходатайство об аресте", - пишет депутат.

Напомним, в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

В рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у с. Рождествено Моравская приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года. Сейчас она работает начальником службы капитального строительства Республики Крым. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

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