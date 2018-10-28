Суд отправил Светлану Моравскую под домашний арест на два месяца

Экс-главу Управления капитального строительства Самарской области Светлану Моравскую отпустили под домашний арест, сообщает samara.kp.ru. Такое решение принял Октябрьский районный суд в субботу, 27 октября.

"Следствие ходатайствовало о заключении Моравской под стражу. Однако суд постановил отправить ее на домашний аресте на два месяца — до 26 декабря, — сообщает старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова. — Против Моравской возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Известно, что прокуратура будет обжаловать решение суда.

Напомним, в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

В рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у с. Рождествено Моравская приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года. Сейчас она работает начальником службы капитального строительства Республики Крым. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.