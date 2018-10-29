Федул Жадный возвращается в Самару с презентацией нового альбома

Несколько лет назад Самару покинул маргинальный карикатурист, главный акын Безымянки Федул Жадный. С тех пор он стал родным в легендарной сатирической группе НОМ, не забросил сольный проект, но по-прежнему подрабатывает и черпает вдохновение в промзонах. Только теперь уже - петербургских.

Федул приезжает в Самару с клубными концертами примерно раз в год. И это не всегда выглядит как триумфальное возвращение. Местная публика все еще видит в нем "своего в доску" парня с улицы Промышленности, а не состоявшегося артиста на гастролях, с соответствующими ценами на билеты.

Однако на сей раз есть по-настоящему весомый повод раскошелиться на концерт в "Трубе" 3 ноября или 2 ноября в тольяттинском арт-клубе "Кирпич". Федул Жадный будет презентовать новый альбом "В ночь с пятницы на субботу", который записал совместно с еще одним участником "НОМа", мультиинструменталистом Zубкерманом. Пожалуй, это самая важная его работа за последние годы. Десять попавших на него песен, старых и новых, не похожи друг на друга музыкально - тут и гармонь с балалайкой, и "подпевочные" сэмплы со стрекочущими ударными из современной интернациональной попсы, и гитарные инди-роковые пассажи. Но объединяют их фирменный федулий рык, трагикомические тексты и приглашение к наиболее отчаянным разновидностям танцев. Участники дуэта выбрали для своего стиля меткое название "пролетарский бытовой рэйв".

"Весь звук строил Алексей Зубков (Zубкерман), он же является композитором нескольких треков с альбома, но есть треки, написанные другими людьми, на обложке альбома они все указаны, - рассказывает маргинальный карикатурист. - Про стилистическое разнообразие скажу так: песни писались в течение тех лет, которые я живу в Питере, что-то было написано раньше, что-то позже. Повторюсь, автор музыки не один, к тому же на альбоме есть треки, написанные много лет назад, я очень давно хотел их переделать и переиздать. Песни хорошие, не все их слышали". Федул недоговаривает, что те самые "другие люди" - это самарские музыканты Вадим "Джой" Быстров (группа "Твои друзья полимеры"), Антон Кулагин (Tomato Catch Up) и Антон Залыгин (Cheese People). Последний ответствен за самые запоминающиеся номера альбома "Работа" и "Живу с семьей".

Попала на пластинку и кавер-версия номовской "Ламца дрица" - она была записана к тридцатилетию "Неформального Объединения Молодежи". Сам Федул в "НОМе" сейчас фактически занял место Ивана Туриста. Коллектив выступает разными составами (как обстоятельства складываются), но наш маргинальный карикатурист давненько перешел со скамейки запасных в основной актив. Насыщенная культурная и трудовая жизнь Петербурга помогла раскрыться безымянскому поэту. "В Питере слишком много чего интересного происходит, за всем не уследишь, - говорит он. - Есть определенная тусовка, с которой я общаюсь, на чьи концерты и выставки хожу. Сам иногда активно участвую в слэмах поэтических, в концертах НОМа, с Зубкерманом сделали акустическую программу. Но есть тут и своя Безымянка - я ведь и здесь успел в промзонах поработать. Музыка у нас далеко не коммерческая, хотя иногда жить на деньги с концертов можно.

Сольник, кстати, должен был выйти еще ранней весной, как раз-таки из-за загруженности все растянулось до осени. Но нас ведь никто не торопит, сами себе хозяева".

Вместе с автором изменился и его лирический герой. Прежде он называл себя "алкогольным роботом" и мог петь о том, как ночевал под Кировским мостом - не приходилось сомневаться, что персонаж не слишком далеко ушел от автора. Теперь же герой ведет менее рискованный образ жизни, вкалывает до седьмого пота и не всегда понимает, куда несет его старый ржавый паровоз бытия. "Когда меня спрашивают, почему я всякую "чернуху" воспеваю, я отвечаю всегда одно, - улыбается Федул. - Жил бы на море, на Лазурном берегу, писал бы про волны, чаек, солнце и корабли и так далее. А находясь здесь, как-то по-другому и не пишется. С юмором, конечно, своеобразным. И лирический герой мой как был здесь, так и остался. Возможно, повзрослел, поумнел, вредные привычки бросил, но от себя не убежал. А то что с семьей, без семьи, пьяный, трезвый - это уже мелочи и нюансы нашей жизни".

Чтобы презентовать новую пластинку Федул и Zубкерманом едут в небольшой тур, хотя поэт признает, что ныне выезды в провинцию - история финансово сложная и потому редкая. 2 ноября дуэт сыграет в тольяттинском арт-клубе "Кирпич", а 3 ноября - в самарской "Трубе". Условия попадания на оба концерта одинаковы: билет - 500/600 руб. и возраст 18+. В продаже также есть билет на двоих, который можно приобрести за 800 рублей. Диски с альбомом "В ночь с пятницы на субботу" будут продаваться на "месте происшествия".