Руководитель ООО "Радуга" поделился своим опытом ведения хозяйства

ООО "Радуга" в сельском поселении Среднее Аверкино занимается растениеводством и животноводством более 10 лет и живет без долгов и кредитов. В интервью "ВН" руководитель предприятия Гамиль Субеев рассказал, какие сложности возникают у хозяйства и как оно с ними справляется.

— Гамиль Вазыхович, с чего началась "Радуга"?

— Наше хозяйство было создано в 2005 году на базе обанкротившегося колхоза "Новая жизнь". Начинали скромно: на 1600 га пашни, был один зерноуборочный комбайн СК-5, несколько стареньких тракторов и небольшое поголовье крупного рогатого скота. Коллектив был достаточно большой, доходило до 70 человек, основной костяк составляли 9 механизаторов. В первые годы было тяжело как с животноводством, так и с растениеводством, но мы старались сохранить и развивать оба направления. Со временем стало лучше. Обновлялась техника, совершенствовалась технология. Сейчас обрабатываем 3000 га пашни, выращиваем традиционные культуры: зерновые — пшеница, ячмень; технические — подсолнечник; кормовые — кукуруза на силос, травы. Поголовье скота увеличилось. На сегодняшний день у нас 550 голов КРС черно-пестрой породы, в том числе дойного стада 160 голов. Когда начинали, продуктивность была невысока — на одну фуражную корову приходилось меньше 3000 литров молока в год. Для сравнения, за прошлый год у нас вышло 4754 литра на корову. Хороший уход, корма и комфортные условия сделали свое дело. Жирность молока выше 4%. За молоко платят, в том числе, и по жирности, поэтому это важный показатель, особенно при нынешних низких закупочных ценах.

— А что мешает развивать хозяйство?

— Проблем у нас хватает. Озвучу лишь некоторые. Во-первых, животноводство — это финансово емкая отрасль, оборот средств здесь идет медленно, мы в лучшем случае получаем рентабельность от 0 до 10%. Два-три года назад у нас покупали молоко по цене в 22-26 рублей за литр — тогда рентабельность доходила до 15%. За счет этого мы смогли провести модернизацию, капитально отремонтировать помещения, приобрести новое оборудование — молокопроводы, охладители. Сегодня перекупщики предлагают цену в 18 рублей за литр и рентабельность едва выходит на нулевую отметку с учетом субсидий на молоко. Конечно, нас такая цена не устраивает. Проблемы и в растениеводстве есть. Например, подорожание дизельного топлива, с тем же оформлением земель в аренду.

— А осваивать новые направления пытались?

— Да, пробовали заниматься переработкой молока, два года назад даже сыр делали. Но возникли проблемы со сбытом, и мы от этих направлений отказались. Я считаю, что каждый все-таки должен заниматься своим делом. Если мы производим молоко, то перерабатывать его должен кто-то другой. Так что пока мы насчет животноводства больших планов не строим. Дальше — посмотрим. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка. К тому же сейчас везде ужесточают ветеринарные требования, поэтому открывать новые направления рискованно.

— Какую поддержку вам оказывает государство?

— Власти нас поддерживают, в меру своих полномочий. Оказывают помощь при оформлении субсидий по разным направлениям. За прошлый год "Радуга" получила государственной поддержки на 6,3 млн рублей. Если бы субсидий на молоко не давали, то многие фермеры давно бы всех коров порезали. Ведь если работать в убыток, то хозяйство долго не продержится. Год-два — и станешь банкротом. А пока у нас покупают молоко по 18 рублей, а в магазине продают по 60 руб-лей, убытки мы нести будем. И ведь все остальное становится дороже. В прошлом году средняя цена за кг дизельного топлива была 35 рублей, в этом году — 50. Рост больше чем на 30%. Электроэнергию пару лет назад мы покупали по 5 рублей за киловатт, сейчас по 8 рублей. Из этого и складываются наши затраты. Если в растениеводстве цена на электроэнергию влияет мало, то в животноводстве — существенно. Себестоимость молока дорожает, а цена его реализации падает. Выручает растениеводство. Собранный урожай храним на складе до поры до времени. Когда цена на зерно поднимается, реализуем наши запасы.

— А как решаете проблему кадров?

— И с такими трудностями приходится сталкиваться. У нас всего 65 человек работают — все из Похвистневского района. Коллектив слаженный, большие профессионалы в своем деле, приходят и молодые люди после учебы — это специалисты, механизаторы. К сожалению, в животноводстве надолго не задерживаются, сейчас нет ветврача, зоотехника. Необходимо увеличивать меры поддержки государством молодых специалистов, строить жилье на селе, дроги и обустраивать досуг молодежи.

— И тем не менее вы не только продолжаете оставаться на плаву, но и помогаете родному селу…

— А как же, мы здесь живем. Участвуем во всех районных мероприятиях, помогаем финансово. Какие-то вопросы местной школы и детского сада стараемся решать. Поддерживаем мероприятия, которые проводит Дом культуры. Без этого нельзя, одной работой жизнь не наполнишь. И о людях надо заботиться, и о детях, которым здесь жить и продолжать наши начинания.



