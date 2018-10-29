3,6 миллиардов рублей за три года было инвестировано в модернизацию тольяттинской площадки СИБУРа

В 2017–2018 годы инвестиции и капитальные вложения в расширение и модернизацию производственных мощностей "СИБУР Тольятти" составили 3,6 миллиардов рублей. При этом индекс воздействия на окружающую среду за последние 3 года снизился на 5%, за 5 лет на 25%.

Об этом журналистам и блогерам, представителям администрации Тольятти, городской гидрометобсерватории, общественности рассказал генеральный директор предприятия Юрий Морозов на пресс-конференции, посвященной вкладу СИБУР Тольятти в устойчивое развитие Самарского региона в 2017 году.

"На нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии в области производства полимеров, утвержденные Росстандартом РФ, — отметил Юрий Морозов. — Таким образом, мы работаем при наилучшем сочетании целей охраны окружающей среды и применяемой технологии производства. Однако, разумеется, предприятие как живой организм всегда развивается и планомерно повышает свою эффективность".

В рамках мероприятия гости посетили факельное хозяйство и производства мономеров, где реализованы проекты по модернизации оборудования и уменьшению воздействия на окружающую среду. Так, на факельном хозяйстве проводится техническое перевооружение оборудования — обновляются факельные оголовки, обеспечивающие бездымное горение, устанавливаются ультразвуковые расходомеры газа, которые позволят улучшить регулирование процесса горения на факеле.

"Факельное хозяйство — это "дыхательная" система предприятия, обеспечивающая безопасность технологического процесса, — рассказал участникам мероприятия начальник производственно-диспетчерского управления Максим Пархандеев. — Горение факельных стволов поддерживается круглосуточно с помощью газового топлива. При сжигании на факеле углеводороды в основном распадаются на углекислый газ и воду. Высота трубы — выше 30 метров — определяет эффективность рассеивания продуктов сгорания в атмосфере до безопасных концентраций".

На производстве изопрена гости увидели результаты проекта по техническому перевооружению, который находится на стадии завершения, общей стоимостью 2,3 млрд руб. С 2014 года на производстве обновлено более 100 единиц оборудования, в том числе колонного, теплообменного, насосного и емкостного, проведена автоматизация оборудования, создана объединенная операторная.

По итогам 2017 году предприятие выпустило 182,5 тыс. тонн каучука, направило на выполнение природоохранных мероприятий 566 миллионов рублей, на охрану труда и промышленную безопасность 130 млн руб. Снижение травматизма за этот период по сравнению с 2016 годом составило 16%. Программы энергосбережения принесли эффект в снижении удельного потребления энергоресурсов на тонну продукции на 4,5%."В настоящее время основной фокус внимания предприятия — обеспечение непрерывности и стабильности производственных процессов, — отметил Юрий Морозов. — Вместе с тем мы ведем активную работу по расширению марочного ассортимента. Так, в этом году мы выпустили две новые марки бутадиен-стирольного каучука, которые полностью соответствуют экологическим требованиям Европейского союза. В настоящий момент ведем работу по развитию продуктовой линейки бутилкаучука".

Также в рамках мероприятия состоялось обсуждение нормирования запаха в Российской Федерации с участием генерального директора НИИ "Атмосфера" Олега Марцынковского, руководителя управления природопользования и экологии администрации Тольятти Надежды Павлиновой, председателя городского социально-экологического союза Андрея Крючкова.