Облик поселения Алькино помогает менять активная гражданская позиция жителей

В этом году сельское поселение Алькино благодаря жителям и главе местной администрации обзавелось детской площадкой и заложило Аллею Славы.

Село Алькино в Похвистневском районе существует более 400 лет. Первоначально оно называлось Гали аул — по имени основателя поселения. Позже было переименовано в Алькино и стало административным центром сельского поселения Алькино, в состав которого вошли поселки Красный Мост и Нугайка, расположившиеся на берегу реки Тергала. Жители, а их около 2100 человек, всегда стремились к тому, чтобы село выглядело опрятно. Больших денег на благоустройство тут не было, но благодаря активности администрации и сельчан выглядит оно, если не образцово, то очень достойно. Не случайно I Всероссийский сельский Сабантуй в мае 2010 года прошел именно в этом селе. Он был организован по инициативе Всемирного конгресса татар и при поддержке правительства Самарской области. Тогда в Сабантуе приняли участие представители 14 регионов России и даже делегация, представлявшая татарские диаспоры Китайской Народной Республики.

Известие о том, что в день выборов Президента РФ 18 марта 2018 года будет проходить и голосование за проекты благоустройства поселения, жители восприняли с интересом. Когда такое было, чтобы людей спрашивали, чего они хотят? Большинство сельчан проголосовали в тот день за реализацию проекта детской площадки. Средства на нее были выделены Алькино в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". И в середине октября в селе появилась отличная детская площадка с антитравматическим покрытием, с качелями и горками. "Появлению детской площадки рады и взрослые, и дети. Мы тут и ели уже посадили. А рядом огородили спортивную площадку — футбол, волейбол и баскетбол у нас любимые виды спорта", — рассказал глава администрации сельского поселения Идрис Муллабаев.

В день выборов губернатора Самарской области — 9 сентября — жители сельского поселения снова продемонстрировали свою гражданскую позицию высокой явкой на избирательные участки и приняли участие, в том числе, в голосовании за проекты благоустройства территорий. На этот раз наибольшее число голосов было отдано проекту благоустройства дороги на улице Школьной. Это одна из центральных улиц села Алькино, по которой многие дети ходят в школу. Сегодня дорога отсыпана галечником, и твердое покрытие сделает ее более надежной и комфортной.

Успешным оказалось участие поселения Алькино и в областных программах, направленных на поддержку гражданских инициатив, в том числе в губернаторском проекте "СОдействие", который помогает жителям муниципальных образований реализовать свои идеи, чтобы жизнь в селах стала лучше. В центре поселения давно хотели открыть Аллею Славы. Львиную долю средств выделил региональный бюджет, недостающую часть собрал частный бизнес. Теперь возле здания администрации есть Аллея Славы как дань уважения односельчанам: основателю села, героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. За проект "Аллея Славы" сельское поселение Алькино было удостоено диплома и памятного знака "За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во славу России".

Кстати, проект "СОдействие" рассчитан до 2025 года включительно. В этом году заявки можно подать в администрацию губернатора Самарской области до 1 ноября.

Идрис Муллабаев, глава администрации сельского поселения Алькино:

— Мы будем продолжать благоустройство поселения и очень рассчитываем на помощь нашего малого бизнеса, который всегда идет навстречу просьбам, за что предпринимателям отдельное спасибо. А заявку на конкурс в администрацию губернатора я уже подал.