Экс-директор СОФЖИ Реналь Мязитов не смог выйти из СИЗО

Бывший исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов обжаловал свой арест в Самарском областном суде, но безрезультатно.

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе областной прокуратуры, облсуд оставил Мязитова в СИЗО.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего исполнительного директора СОФЖИ Реналя Мязитова на два месяца.

О возбуждении уголовного одела в отношении него стало известно 13 сентября 2018 года. 15 октября ему предъявили обвинения по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), а 17 октября — в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Депутат Александр Хинштейн сообщал, что ущерб от действий Мязитова может быть свыше 339 млн рублей.