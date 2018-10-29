В Самарской области прошли марафоны генерации бизнес-идей

Более 100 участников приняли участие в марафонах генерации идей в Самаре и Тольятти. 23 и 25 октября в двух крупнейших городах Самарской области Региональный центр инноваций провел воркшопы по созданию и тестированию идей для бизнеса. За несколько часов участникам надо было собрать команду, придумать новый проект, проработать его бизнес-модель и презентовать его инвесторам.

Участники под руководством менторов учились генерировать, грамотно описывать свои бизнес-идеи, изучали нюансы открытия бизнеса и поиска ресурсов. За два дня было создано 18 новых проектов.

Анна Шолина, эксперт марафона генерации идей, эксперт программ надпрофессионального образования, организатор международных, всероссийских, межрегиональных образовательных программ:

— Шанс, что из придуманных сейчас проектов что-то превратится в полноценный бизнес, конечно, очень невысоки. Придумать и просчитать жизнеспособный проект за 8 часов очень сложно. Главное, чему учит марафон генерации идей, — методикам поиска новых ниш, первичному анализу рынка, и мысли, что бизнесу жизненно важно постоянно меняться. Для этого надо смотреть шире и "выключать" на время предыдущий опыт. Надо не бояться принимать негативное или неожиданное мнение сторонних экспертов, вносить изменения в проект.

На любом марафоне, помимо начинающих предпринимателей есть и те, у кого достаточно большой опыт, некоторые уже не первый раз принимают участие. Обычно таким участникам тяжелее всего, им надо абстрагироваться от работы, от прошлого опыта, в то же время они осознают необходимость такой работы, чтобы не останавливаться в развитии.

Организатор марафона генерации идей — Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке YellowRockets. Партнер мероприятия — Тольяттинский государственный университет.