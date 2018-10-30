Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении ПСК "Волга"

СУ СК РФ по Самарской области закончило проверку информации о строительном картеле.

Напомним, активисты ОНФ ранее сообщали, что выявили имитацию конкуренции и участие аффилированных фирм для получения дорогостоящих контрактов на ремонт дорог, мостов, объектов культуры, спорта, памятников архитектуры. Среди компаний, подпавших под подозрение в участии в картельном сговоре, называлось в том числе ООО "ПСК "Волга", которое считают близким депутату Госдумы РФ Евгению Серперу.

Летом 2017 г. ФАС России сообщала о картельном сговоре на торгах в сфере строительства в Самарской и Ульяновской областях, речь шла о восьми аукционах на сумму 101 млн рублей. По версии антимонопольщиков, с 4 марта 2014 г. компания ООО "Автодорстрой", с одной стороны, а ООО ПСК "Волга", ООО "Автодоринжиниринг", ООО "Строймонтажкомплект" - с другой заключили антиконкурентное соглашение, которое реализовывалось ими до 23 декабря 2016 года.

В региональный Следственный комитет поступили материалы для проверки компаний на наличие в их действиях состава преступления по статье "Ограничение конкуренции", однако в ведомстве не увидели каких-либо нарушений закона.

"25 октября был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.