Еврейская община собрала около 40 млн руб. на реставрацию Самарской хоральной синагоги. Это стало известно 29 октября, когда на объекте побывала областная комиссия, передает корреспондент Волга Ньюс.

Нынешнее поколение самарцев имеет представление об этом здании на ул. Садовой лишь как о руинах, способных вызвать только жалость. Между тем 110 лет назад эта синагога, построенная в псевдо-мавританском стиле, служила украшением города. Однако продолжалось это недолго. В начале 30-х годов прошлого века синагога была перестроена под хлебзавод и утратила свою былую красоту. В начале 90-х полуразрушенное здание было возвращено еврейской общине. Но его восстановление, требующее значительных финансовых вложений, идет трудно.

Недавно к историческому зданию было привлечено внимание самарской общественности в связи со сносом восточной (тыловой) стены синагоги. Однако проектировщики и представители подрядчика (а это также ПСК "Волга") утверждают, что эти работы ведутся в рамках реконструкции и механический демонтаж предусмотрен проектом - в связи с тем, что кирпич этой марки невозможно использовать в дальнейшем.

Ситуацию комментирует Александр Хинштейн: "Я рад, что общественность города так быстро забила тревогу, когда начали ломать стену. Это говорит о ее неравнодушии. И то, что государство в лице органов контроля и надзора оперативно отреагировало в тот же день, когда начался демонтаж, чиновники выехали на объект и приостановили эти работы, - хороший знак. Однако рабочая документация подтверждает, что угрозы для сохранности объекта нет".

"Были определены конкретные фрагменты здания, которые будут разбираться механическим способом, - поясняет врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. - Этот объект очень сложен. Поэтому проектом предусмотрены серьезные работы по усилению конструкции здания и укреплению фундамента. Техническая проработка проекта прошла детально. Теперь многое зависит от финансирования".

Первоначально проектировщиком на реставрацию синагоги была установлена сумма 220 млн рублей. Однако, как утверждает раввин Самары Шломо Дойч, реально потребуется более внушительная сумма - не менее 300 млн рублей. Отреставрированное здание синагоги будет иметь четыре этажа с учетом подземного. Пока на реставрацию еврейская община собрала около 40 млн рублей. Бюджетные средства на этот объект на нынешний и будущий год не заложены, как сообщил Александр Хинштейн. Тем не менее раввин смотрит в будущее с оптимизмом в надежде, что необходимые средства будут найдены. А подрядчик готов продолжить работу.

"Если еврейская община сумеет собрать необходимые для реставрации средства, это будет замечательно, - говорит депутат Госдумы. - Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что это здание имеет большую историческую и культурную ценность: это крупнейшая синагога в Восточной Европе, здание, известное далеко за пределами Самары".

Напомним, здание самарской хоральной синагоги построено в 1908 г. по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. В этом году 31 августа исполнилось 110 лет со дня ее открытия.