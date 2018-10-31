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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Гостиница в доме для обманутых дольщиков на 5-й Просеке работала без договора

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на 5-й Просеке в доме для обманутых дольщиков была организована гостиница без договора аренды.

Информация стала известна по итогам проверок Счетной палатой области эффективности управления и распоряжения имуществом.

В частности, было выявлено, что в многоквартирном доме на ул. Пятая просека, 101, предназначенном для обманутых дольщиков, на первом этаже имеются нежилые помещения площадью 766 кв. м, переданные региональным министерством имущества в хозяйственное ведение ГУП "Самарская областная имущественная казна".

Помещения площадью 392 кв. м не используются, а 374,9 кв. м сдаются в аренду под гостиницу. Ежегодный доход ГУП от сдачи в аренду этого имущества составляет 1,3 млн рублей.

В случае заключения договора аренды минимуществом эта сумма стала бы доходом регионального бюджета.

Информация об этом направлена губернатору и в Самарскую губдуму.

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